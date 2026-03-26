Путин пошутил, что Шохин не пускает его к трибуне на съезде РСПП

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не пускает его к своей трибуне на пленарном заседании съезда РСПП.

Путин последние годы традиционно посещает съезд РСПП. В прошлом году, выступая на съезде, президент особое внимание уделял ситуации, связанной с санкциями в отношении России. Глава государства подчеркивал, что глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Президент также обращал внимание на трудности, с которыми сталкиваются российские предприниматели, и отмечал, что власти будут делать всё, чтобы им помочь.