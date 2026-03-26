Путин предостерег бизнес от "попыток проесть" доходы от роста цен на нефть
Путин предостерег бизнес от "попыток проесть" доходы от роста цен на нефть - РИА Новости, 26.03.2026
Путин предостерег бизнес от "попыток проесть" доходы от роста цен на нефть
Российский бизнес не должен "проесть" доходы от роста цен на нефть, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.
2026-03-26T15:24:00+03:00
2026-03-26T15:24:00+03:00
2026-03-26T16:55:00+03:00
россия
донбасс
москва
россия, донбасс, москва, владимир путин, оон, экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Донбасс, Москва, Владимир Путин, ООН, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский бизнес не должен "проесть" доходы от роста цен на нефть, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.
«
"Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией. Получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Нужно сохранять благоразумие".
Владимир Путин
президент России
Путин отметил, что ситуация может быстро измениться: сегодня котировки качнулись в одну сторону, завтра — в другую. Он призвал придерживаться консервативного подхода в сфере бюджета, чтобы выполнить обязательства перед россиянами.
Президент подчеркнул, что последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно спрогнозировать, звучат оценки, что их можно будет сравнить с коронавирусом.
- России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на западные санкции.
- Страна должна укреплять суверенитет, его значение сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений.
- Власти сделают акцент на развитии ИИ, автономных систем и цифровых платформ, поддержат вложения бизнеса в модернизацию на основе отечественных технологий.
- Путин призвал снизить издержки предприятий и убрать административные барьеры для бизнеса.
- Также важно уменьшить бумажную нагрузку на учителей и врачей.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей проходит в Москве в четверг. Он завершает Неделю российского бизнеса, РИА Новости выступает ее генеральным информационным партнером.