МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский бизнес не должен "проесть" доходы от роста цен на нефть, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП .

« "Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией. Получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Нужно сохранять благоразумие". Владимир Путин президент России президент России

Путин отметил, что ситуация может быстро измениться: сегодня котировки качнулись в одну сторону, завтра — в другую. Он призвал придерживаться консервативного подхода в сфере бюджета, чтобы выполнить обязательства перед россиянами.

Президент подчеркнул, что последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно спрогнозировать, звучат оценки, что их можно будет сравнить с коронавирусом.

Другие заявления

России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на западные санкции.

Страна должна укреплять суверенитет, его значение сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений.

Власти сделают акцент на развитии ИИ, автономных систем и цифровых платформ, поддержат вложения бизнеса в модернизацию на основе отечественных технологий.

Путин призвал снизить издержки предприятий и убрать административные барьеры для бизнеса.

Также важно уменьшить бумажную нагрузку на учителей и врачей.