14:59 26.03.2026 (обновлено: 15:21 26.03.2026)
Путин приехал на съезд РСПП
Путин приехал на съезд РСПП
Президент России Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", где примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА Новости, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", где примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент выступит на съезде, а затем отдельно в закрытом режиме встретится с членами бюро управления РСПП и с приглашенными предпринимателями. Песков также подчеркнул, что выступление Путина на съезде будет интересным.
Путин последние годы традиционно посещает съезд РСПП. В прошлом году, выступая на съезде, президент особое внимание уделял ситуации, связанной с санкциями в отношении России. Глава государства подчеркивал, что глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер.
Президент также обращал внимание на трудности, с которыми сталкиваются российские предприниматели, и отмечал, что власти будут делать все, чтобы им помочь.
Только те страны, которые могут обеспечить настоящий, полноценный суверенитет, становятся устойчивыми к внешнему давлению, способны к динамичному, поступательному развитию в интересах своих народов, подчеркивал глава государства.
