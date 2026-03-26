Путин приехал на съезд РСПП

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в национальный центр "Россия", где примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент выступит на съезде, а затем отдельно в закрытом режиме встретится с членами бюро управления РСПП и с приглашенными предпринимателями. Песков также подчеркнул, что выступление Путина на съезде будет интересным.

Путин последние годы традиционно посещает съезд РСПП. В прошлом году, выступая на съезде, президент особое внимание уделял ситуации, связанной с санкциями в отношении России . Глава государства подчеркивал, что глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер.

Президент также обращал внимание на трудности, с которыми сталкиваются российские предприниматели, и отмечал, что власти будут делать все, чтобы им помочь.