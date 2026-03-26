Путин назвал книгу важнейшим источником знаний

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии открытия Всероссийской недели детской книги, отметил, что сегодня книга остаётся важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает лучшие качества, высокие нравственные ориентиры.

"Отмечу, что сегодня, несмотря на широкое распространение современных технологий и средств массовой информации, книга остаётся важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает лучшие качества, высокие нравственные ориентиры, способствует развитию у детей творческих способностей и художественного вкуса", - говорится в приветствии.

Президент подчеркнул, что нынешняя Неделя детской книги вновь объединила на своих многочисленных площадках юных читателей, писателей и поэтов, издателей и переводчиков, художников-иллюстраторов, учителей и работников библиотек из разных регионов страны.

Также Путин отметил, что в Год единства народов РФ программа праздника, содержательные просветительские и познавательные проекты внесут значимый вклад в продвижение среди подростков ценностей книжной культуры, популяризацию литературы народов России.