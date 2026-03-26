Роскачество в этом году проведет проверку бургеров

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Роскачество по многочисленным просьбам потребителей в этом году проведет проверку бургеров, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, в ходе проверки будет оцениваться качество бургеров - насколько объективны данные о сырье, которые заявляются, и нет ли там нарушений с точки зрения технологии производства.