Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/protez-2083039411.html
Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Красногорске, установили протез
Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Красногорске, установили протез
Компания "Моторика ОРТО", входящая в МК АО "Группа Моторика", изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев Глебу Бровару, ранее пострадавшему... РИА Новости, 26.03.2026
московская область (подмосковье)
красногорск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058460285_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_1ea6d1519e5213dd421dde6cc73f39e4.jpg
https://ria.ru/20251230/krasnogorsk-2065600463.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058460285_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab9c6ffb6531e476dfa352fdee3f7961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), красногорск, происшествия
Московская область (Подмосковье), Красногорск, Происшествия
© РИА НовостиМальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске
Мальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости
Мальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Компания "Моторика ОРТО", входящая в МК АО "Группа Моторика", изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев Глебу Бровару, ранее пострадавшему при взрыве мины-ловушки в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы Моторика".
В ноябре прошлого года десятилетний Глеб из Красногорска поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. После травмы ребенок находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. К концу года мальчик не только вернулся к обычной жизни, но и продолжил тренировки по кикбоксингу.
Протез изготовлен с использованием технологии цифрового протезирования - современного метода, который объединяет 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать.
"Сначала специалисты создают точную 3D-модель руки, учитывая ее форму и особенности движения, затем проектируют цифровую модель гильзы и элементов протеза. На этапе 3D-моделирования также можно проверить прочность конструкции протеза с помощью симуляции нагрузок. Такой подход позволяет создавать изделия, полностью соответствующие индивидуальным особенностям пользователя", - рассказали в пресс-службе компании.
Перед передачей изделия ребенку специалисты научили его пользоваться протезом. Далее мальчику предстоит этап адаптации и реабилитации под наблюдением.
Московская область (Подмосковье)КрасногорскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала