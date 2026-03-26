© РИА Новости Мальчик, пострадавший при взрыве СВУ в Красногорске

Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Красногорске, установили протез

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Компания "Моторика ОРТО", входящая в МК АО "Группа Моторика", изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев Глебу Бровару, ранее пострадавшему при взрыве мины-ловушки в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы Моторика".

В ноябре прошлого года десятилетний Глеб из Красногорска поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. После травмы ребенок находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. К концу года мальчик не только вернулся к обычной жизни, но и продолжил тренировки по кикбоксингу.

Протез изготовлен с использованием технологии цифрового протезирования - современного метода, который объединяет 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать.

"Сначала специалисты создают точную 3D-модель руки, учитывая ее форму и особенности движения, затем проектируют цифровую модель гильзы и элементов протеза. На этапе 3D-моделирования также можно проверить прочность конструкции протеза с помощью симуляции нагрузок. Такой подход позволяет создавать изделия, полностью соответствующие индивидуальным особенностям пользователя", - рассказали в пресс-службе компании.