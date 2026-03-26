Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Красногорске, установили протез
Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Красногорске, установили протез - РИА Новости, 26.03.2026
Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Красногорске, установили протез
Компания "Моторика ОРТО", входящая в МК АО "Группа Моторика", изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев Глебу Бровару, ранее пострадавшему... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T13:40:00+03:00
2026-03-26T13:40:00+03:00
2026-03-26T13:40:00+03:00
московская область (подмосковье)
красногорск
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
московская область (подмосковье), красногорск, происшествия
Московская область (Подмосковье), Красногорск, Происшествия
Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Красногорске, установили протез
Мальчику, пострадавшему при взрыве мины в Подмосковье, установили протез пальцев
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Компания "Моторика ОРТО", входящая в МК АО "Группа Моторика", изготовила и установила индивидуальный тяговый протез пальцев Глебу Бровару, ранее пострадавшему при взрыве мины-ловушки в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы Моторика".
В ноябре прошлого года десятилетний Глеб из Красногорска
поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. После травмы ребенок находился в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. К концу года мальчик не только вернулся к обычной жизни, но и продолжил тренировки по кикбоксингу.
Протез изготовлен с использованием технологии цифрового протезирования - современного метода, который объединяет 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать.
"Сначала специалисты создают точную 3D-модель руки, учитывая ее форму и особенности движения, затем проектируют цифровую модель гильзы и элементов протеза. На этапе 3D-моделирования также можно проверить прочность конструкции протеза с помощью симуляции нагрузок. Такой подход позволяет создавать изделия, полностью соответствующие индивидуальным особенностям пользователя", - рассказали в пресс-службе компании.
Перед передачей изделия ребенку специалисты научили его пользоваться протезом. Далее мальчику предстоит этап адаптации и реабилитации под наблюдением.