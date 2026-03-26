Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 26.03.2026 (обновлено: 12:04 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/proliv-2083015347.html
В Иране заявили, что хотят узаконить плату за проход через Ормузский пролив
Иран хочет узаконить плату судов за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.
в мире
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2680b969a28a3ff22ec1b05252748ba3.jpg
https://ria.ru/20260325/arakchi-2082948332.html
https://ria.ru/20260325/ssha-2082935276.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010819_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2117fb7319bf25b50e76561f6b860409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Иран хочет узаконить плату судов за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Тегеран начал взимать плату в размере до 2 миллионов долларов за проход коммерческих судов через Ормузский пролив.
"Мы хотим разработать проект, в котором суверенитет, доминирование и контроль над Ормузским проливом будет рассматриваться как закон, появится источник доходов для страны за счет пошлин. Черновой вариант готов, однако он еще не представляет собой полноценный законопроект", - сказал иранский депутат, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Он отметил, что плата будет необходима для "обеспечения безопасности судов", которые проходят водный маршрут, соединяющий Персидский и Оманский заливы. По словам депутата, работа над проектом будет продолжена в ближайшее время, после чего его рассмотрят на открытом заседании парламента страны.
Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала