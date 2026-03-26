В Иране заявили, что хотят узаконить плату за проход через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 26 мар - РИА Новости. Иран хочет узаконить плату судов за проход через Ормузский пролив, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Тегеран начал взимать плату в размере до 2 миллионов долларов за проход коммерческих судов через Ормузский пролив.
"Мы хотим разработать проект, в котором суверенитет, доминирование и контроль над Ормузским проливом будет рассматриваться как закон, появится источник доходов для страны за счет пошлин. Черновой вариант готов, однако он еще не представляет собой полноценный законопроект", - сказал иранский депутат, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Он отметил, что плата будет необходима для "обеспечения безопасности судов", которые проходят водный маршрут, соединяющий Персидский и Оманский заливы. По словам депутата, работа над проектом будет продолжена в ближайшее время, после чего его рассмотрят на открытом заседании парламента страны.
Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.