Предприниматели могут приобрести три помещения для бизнеса в районе Сокол

© Фото : Пресс-служба московского департамента по конкурентной политике

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. У предпринимателей есть возможность приобрести коммерческие помещения в районе Сокол Северного административного округа Москвы, заявил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Для бизнеса, ориентированного на продажу товаров или предоставление услуг, особенно важно выбрать помещение в месте с высокой проходимостью. Хороший вариант — недвижимость рядом с метро. Найти такие объекты можно на инвестиционном портале Москвы, где собраны данные обо всем имуществе, которое город выставляет на торги", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.

Он подчеркнул, что на торги выставлены три нежилых помещения свободного назначения. Их площадь – от 30,2 до 141,5 квадратных метра. Желающие принять участие в торгах могут подать заявку до 14 апреля. Сами аукционы пройдут 23 апреля.

Отмечается, что помещения расположены в доме №4, корпус 1 по улице Новопесчаной. Продавец – департамент горимущества Москвы.

Площадкой для торгов выступит "Росэлторг". Для участия предпринимателям понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Данные о лотах, которые выставляет на аукционы столица, доступны в разделе "Торги Москвы" инвестиционного портала города.