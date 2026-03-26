МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская бригада теробороны потеряла значительную часть личного состава в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"На Теткинском участке фронта массовые потери (несет. — Прим. ред.) 103-я ОБР теробороны в районе сел Рогозное и Волфино", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ перебрасывают в Шосткинский район карательные отряды из состава 33-го отдельного штурмового полка из-за массовых отказов солдат выполнять приказы. Они также должны не допустить эвакуацию местного населения на российскую территорию.
В Сумской области действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, за сутки противник потерял здесь до 310 военных, две боевые машины, бронетранспортер, 21 автомобиль, четыре орудия артиллерии, HIMARS и две станции контрбатарейной борьбы.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
