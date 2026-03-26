17:37 26.03.2026
Киев пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил Полянский
Киев пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил Полянский
Киевский режим продолжает сознательно добиваться того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией соседние государства, добиться прямого участия в нём членов НАТО,... РИА Новости, 26.03.2026
В мире, Россия, Литва, Киев, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, НАТО
Киев пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил Полянский

Полянский: Киев пытается вовлечь в прямой конфликт с Россией членов НАТО

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжает сознательно добиваться того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией соседние государства, добиться прямого участия в нём членов НАТО, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Киевский режим продолжает сознательно добиваться того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией соседние государства, добиться прямого участия в нём членов НАТО", - заявил Полянский во время выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Телефонное мошенничество "проросло" с Украины в ЕС, заявил Полянский
Вчера, 17:27
Он отметил, что в частности, 13 марта в Чёрном море был атакован греческий танкер Maran Homer, ожидавший загрузку нефти около Новороссийска, а в среду в 14 морских милях от пролива Босфор беспилотниками был атакован турецкий нефтяной танкер Seahorse.
"Ожидаем принципиальной оценки этого теракта от наших турецких коллег. Однако наиболее тревожная информация поступила из региона Балтийского моря, где киевский режим на днях атаковал российскую портовую инфраструктуру", - подчеркнул постпред РФ.
Кроме того, как упомянул Полянский, о падениях сбившихся с курса украинских беспилотников сообщили в Латвии, Литве и Эстонии. Так, в ночь на 24 марта, украинский дрон упал в Варенском районе Литвы.
"Место падения беспилотника в Литве находится в сотнях километров от границы с "большой Россией", по Калининградской области украинцы в этот день не били. Следовательно, напрашивается единственный вывод: украинские беспилотники летели в Россию для ударов по нашим портам на Балтике через территорию трёх прибалтийских государств и, по всей видимости, Польши. Иными словами - через воздушное пространство НАТО и при полном попустительстве членов альянса. Как вы думаете, мы должны поступить, если эта информация подтвердится? Можем ли мы сделать вывод о том, что в НАТО было принято решение прямо вовлечься в военный конфликт с Россией?", - заявил Полянский.
Он выразил надежду услышать пояснения по этому вопросу от представителей государств НАТО.
Кремль назвал игнорирование Брюсселем шантажа со стороны Киева удивительным
Кремль назвал игнорирование Брюсселем шантажа со стороны Киева удивительным
Вчера, 13:23
 
