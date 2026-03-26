Киев пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил Полянский

ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжает сознательно добиваться того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией соседние государства, добиться прямого участия в нём членов НАТО, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он отметил, что в частности, 13 марта в Чёрном море был атакован греческий танкер Maran Homer, ожидавший загрузку нефти около Новороссийска, а в среду в 14 морских милях от пролива Босфор беспилотниками был атакован турецкий нефтяной танкер Seahorse.
"Ожидаем принципиальной оценки этого теракта от наших турецких коллег. Однако наиболее тревожная информация поступила из региона Балтийского моря, где киевский режим на днях атаковал российскую портовую инфраструктуру", - подчеркнул постпред РФ.
"Место падения беспилотника в Литве находится в сотнях километров от границы с "большой Россией", по Калининградской области украинцы в этот день не били. Следовательно, напрашивается единственный вывод: украинские беспилотники летели в Россию для ударов по нашим портам на Балтике через территорию трёх прибалтийских государств и, по всей видимости, Польши. Иными словами - через воздушное пространство НАТО и при полном попустительстве членов альянса. Как вы думаете, мы должны поступить, если эта информация подтвердится? Можем ли мы сделать вывод о том, что в НАТО было принято решение прямо вовлечься в военный конфликт с Россией?", - заявил Полянский.
Он выразил надежду услышать пояснения по этому вопросу от представителей государств НАТО.