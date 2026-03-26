Телефонное мошенничество "проросло" с Украины в ЕС, заявил Полянский

ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Телефонное мошенничество "проросло" с Украины на территорию ЕС, появляются всё новые схемы обмана европейцев, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, мошенники из так называемых колл-центров чаще всего выдают себя за сотрудников банка или инвестиционных платформ, а заключительный этап психологической обработки и подавления воли жертвы контролируется группой, находящейся в конкретной стране ЕС.
"Бороться с этим европейцам очень сложно, ведь эти преступные сети, приносящие баснословные барыши, покрываются на самом верху украинской власти. А она, как мы прекрасно видим, в ЕС неприкасаема. В итоге украденные преступным путем суммы исчисляются миллионами", - сказал постпред РФ.
"Официальные лица об этом, разумеется, молчат, ведь в Европе об Украине можно либо говорить восторженно, либо никак", - отметил Полянский.
Украинские беженцы в Польше часто становятся жертвами мошенничества со стороны своих соотечественников, рассказал ранее РИА Новости представитель местной полиции.