Рейтинг@Mail.ru
Военные ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
05:12 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/plen-2082969987.html
Военные ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке
Штурмовики ВСУ начали сдаваться в плен из-за проблем с обеспечением в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076683495_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_12bd9692c452fb2689461328615c9e3c.jpg
https://ria.ru/20260326/vsu-2082965659.html
https://ria.ru/20260326/vsu-2082960316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076683495_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_dd54dc55ea6635b4e4c98c225a00f65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военные ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке

© REUTERS / Chris RadburnУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© REUTERS / Chris Radburn
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Штурмовики ВСУ начали сдаваться в плен из-за проблем с обеспечением в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным "Верум".
"Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке, в том числе из-за истощения. Их командование не способно обеспечить доставку продовольствия и воды на позиции бригады", - рассказал "Верум".
Он уточнил, что логистика в Константиновке для ВСУ максимально затруднена из-за активности российских FPV-дронов, что сделало практически невозможной доставку продовольствия и воды штурмовым группам ВСУ.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
В середине марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что более 60% территории Константиновки находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части этого населенного пункта. По его словам, ВС РФ вышли на юго-западные окраины Константиновки и продолжают наступать вглубь городской застройки.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала