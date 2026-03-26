Военные ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке

ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Штурмовики ВСУ начали сдаваться в плен из-за проблем с обеспечением в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным "Верум".