Песков: Россия находится в контакте с США по урегулированию на Украине

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия находится в контакте с США по вопросам украинского урегулирования - Песков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров, как только позволят обстоятельства.

Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.