В России меняются правила перевода денежных средств
В России меняются правила перевода денежных средств - РИА Новости, 26.03.2026
В России меняются правила перевода денежных средств
В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств, рассказала РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T02:11:00+03:00
2026-03-26T02:11:00+03:00
2026-03-26T06:05:00+03:00
https://ria.ru/20260305/zapret-2078615760.html
https://ria.ru/20260325/zarplata-2082744423.html
https://ria.ru/20260219/dengi-2075364113.html
россия
общество, россия, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова
В России меняются правила перевода денежных средств
РИА Новости: в РФ с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств, рассказала РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
«
"С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств", — рассказала она.
По словам собеседницы агентства, изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту и носят технический характер.
По новым правилам в реквизитах "плательщика" нужно указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам теперь нужно указывать полностью фамилию, имя и отчество.
Индивидуальным предпринимателям следует указывать имя полностью и правовой статус, а физическим лицам, занимающимся частной практикой, — не только полное имя, но и вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.
Реквизит "назначение платежа" должно содержать исчерпывающую информацию о наименовании товаров (работ, услуг), номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация, но не более 210 символов.
При этом в платежных документах появился реквизит "фактический плательщик", которое заполняется, если средства переводит представитель налогоплательщика (бухгалтер по доверенности).
В таком случае вносятся данные плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код причины постановки на учет (КПП) или полное имя физлица.