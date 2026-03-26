В России меняются правила перевода денежных средств

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств, рассказала РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

« "С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к правилам осуществления перевода денежных средств", — рассказала она.

По словам собеседницы агентства, изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту и носят технический характер.

По новым правилам в реквизитах "плательщика" нужно указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам теперь нужно указывать полностью фамилию, имя и отчество.

Индивидуальным предпринимателям следует указывать имя полностью и правовой статус, а физическим лицам, занимающимся частной практикой, — не только полное имя, но и вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.

Реквизит "назначение платежа" должно содержать исчерпывающую информацию о наименовании товаров (работ, услуг), номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая информация, но не более 210 символов.

При этом в платежных документах появился реквизит "фактический плательщик", которое заполняется, если средства переводит представитель налогоплательщика (бухгалтер по доверенности).