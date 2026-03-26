Юрист рассказал, можно ли перекусывать на рабочем месте
Юрист рассказал, можно ли перекусывать на рабочем месте - РИА Новости, 26.03.2026
Юрист рассказал, можно ли перекусывать на рабочем месте
Работодатель может запретить сотрудникам пить чай или перекусывать на рабочем месте, а также привлечь к дисциплинарной ответственности за это, рассказал РИА... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T07:52:00+03:00
2026-03-26T07:52:00+03:00
2026-03-26T07:52:00+03:00
россия
https://ria.ru/20260323/kreslo-2082413830.html
россия
россия
Юрист рассказал, можно ли перекусывать на рабочем месте
РИА Новости: работодатель может запретить перекусывать на рабочем месте
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работодатель может запретить сотрудникам пить чай или перекусывать на рабочем месте, а также привлечь к дисциплинарной ответственности за это, рассказал РИА Новости член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Илья Пащенко.
Он отметил, что трудовое законодательство не содержит запретов перекусывать прямо за столом на работе. По статье 108 ТК РФ
"Перерывы для отдыха и питания" работнику положен перерыв на отдых и прием пищи, при этом в ней нет указания на место.
"Устранить неурегулированность данного вопроса в трудовом законодательстве может сам работодатель, если предусмотрит место и время приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах", - сообщил доцент кафедры гражданского процесса и международного права Кубанского государственного университета Пащенко.
Кроме того, юрист предупредил, что любое нарушение подобных правил ведет к дисциплинарной ответственности, а при неоднократном получении замечаний и выговоров работнику может грозить увольнение.