Пашинян обсудил с Путиным восстановление приграничной части железных дорог
13:02 26.03.2026
Пашинян обсудил с Путиным восстановление приграничной части железных дорог
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос восстановления приграничных... РИА Новости, 26.03.2026
ЕРЕВАН, 26 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос восстановления приграничных участков железных дорог в Армении.
В декабре 2025 года Пашинян сообщил, что попросил российскую сторону срочно заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию, речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе. Кроме того, сказал Пашинян, он попросит российскую сторону восстановить железную дорогу из Иджевана в азербайджанский Гахаз.
"Этот вопрос не был ключевым, мы затронули (в беседе с Путиным - ред.) эту тему. Мы работаем над этой темой", - сказал Пашинян журналистам.
Владимир Путин и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Путин и Пашинян договорились продолжить диалог в формате встречи
23 марта, 16:14
 
