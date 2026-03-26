В Венгрии расследуют связь IT-специалистов партии "Тиса" с Украиной

БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. В Венгрии расследуют связь IT-специалистов венгерской оппозиционной партии "Тиса" с Украиной, в содержащем рассекреченные сведения докладе главы Управления по защите конституции говорится, что они регулярно посещали украинское посольство в Будапеште.

Ранее издание Direkt36 опубликовало материал о двух IT-специалистах, работавших с партией "Тиса", у которых при обыске летом 2025 года обнаружили, помимо внешних накопителей данных, микрокамеру для слежения, встроенную в отверстие кожаного ремня. В материале их преследование представлено как связанное с неудачной попыткой взломать сервера партии "Тиса".

В докладе главы Управления по защите конституции генерал-майора в отставке Сабольча Бардоша, представленном на заседании комиссии по национальной безопасности венгерского парламента, содержащем частично рассекреченные сведения о деле, говорится, что один из фигурантов "проводил операции в интересах Украины", "неоднократно посещал посольство Украины в Будапеште", "встречался в Киеве с представителями IT Army of Ukraine", а также много лет находился под наблюдением контрразведки из-за контактов с иностранными спецслужбами и в ходе допросов "значительная часть подозрений в его отношении подтвердилась".

Кроме того, оба фигуранта "установили контакт с представителями компании, производящей шпионское программное обеспечение, и пытались его приобрести" при помощи "разведки одной из стран ЕС ".

Второй фигурант, имеющий, помимо венгерского, гражданство Великобритании "ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление информационными системами, компьютерное мошенничество и вымогательство", последние семь лет "интересуется приобретением разведывательных устройств (в том числе товаров двойного назначения)", а также "поддерживает контакты с иностранными производителями таких средств".

"В настоящее время полиция подозревает фигурантов в незаконном производстве военной техники", - говорится в докладе.

Глава правящей партии парламента Венгрии "Фидес" Мате Кочиш прокомментировал сведения, содержащиеся в докладе, подчеркнув, что "украинцы обучали IT-специалистов партии "Тиса".

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отреагировал на публикацию и доклад в своем блоге. "Эти двое мужчин были подвергнуты расследованию не потому, что помогали "Тисе". Они привлекли внимание властей, потому что имели связи с Украиной, контакты в разведывательных структурах и оборудование для слежки. Вот почему спецслужбы имели с ними дело", - отметил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина глубоко внедрилась в венгерскую политику, чтобы привести к власти на выборах проукраинскую оппозицию, и использует для этого все средства, а также что Венгрия стала полем деятельности для украинских спецслужб.

В понедельник Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов главы венгерского МИД Петера Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.