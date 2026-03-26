Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:57 26.03.2026 (обновлено: 19:04 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/ovoschi-2083124564.html
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей - РИА Новости, 26.03.2026
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей
В Московской области с начала года собрали более 33,5 тысячи тонн тепличных овощей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T18:57:00+03:00
2026-03-26T19:04:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
воскресенск
овощи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999388132_0:0:2130:1199_1920x0_80_0_0_ff0b6919e01cfcd87d3b5126d09ce321.jpg
https://ria.ru/20260325/svekla-2082893346.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999388132_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_ef66e80f898a045a9782bfa9748d0d76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), воскресенск, овощи
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Овощи
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей

В Подмосковье с начала года собрали свыше 33,5 тыс тонн овощей закрытого грунта

© РИА Новости / Максим БлиновОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Огурцы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Московской области с начала года собрали более 33,5 тысячи тонн тепличных овощей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Основную часть урожая составляют огурцы – 22,4 тысячи тонн. Также в тепличных хозяйствах региона собрали более 10,5 тысячи тонн томатов и 509 тонн зеленых культур. Кроме того, аграрии Подмосковья выращивают в закрытом грунте перцы и баклажаны. В пресс-службе регионального Минсельхоза отметили, что круглогодичное производство обеспечивается за счет использования систем климат-контроля, автоматического регулирования температуры, влажности и освещения, а также современных систем полива и питания растений.
Сегодня общая площадь тепличных хозяйств Московской области составляет более 228 гектаров. Так, в Воскресенске собираются построить селекционно-семеноводческий центр по производству семян томатов. В начале февраля было получено разрешение на строительство. После выхода на полную мощность здесь будут выпускать 110–120 миллионов семян в год и выводить собственные сорта и гибриды.
Уборка урожая свеклы - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Более 62 тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье в 2025 году
25 марта, 18:13
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскОвощи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала