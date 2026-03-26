Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Московской области с начала года собрали более 33,5 тысячи тонн тепличных овощей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Основную часть урожая составляют огурцы – 22,4 тысячи тонн. Также в тепличных хозяйствах региона собрали более 10,5 тысячи тонн томатов и 509 тонн зеленых культур. Кроме того, аграрии Подмосковья выращивают в закрытом грунте перцы и баклажаны. В пресс-службе регионального Минсельхоза отметили, что круглогодичное производство обеспечивается за счет использования систем климат-контроля, автоматического регулирования температуры, влажности и освещения, а также современных систем полива и питания растений.