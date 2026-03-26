Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей - РИА Новости, 26.03.2026
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей
В Московской области с начала года собрали более 33,5 тысячи тонн тепличных овощей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия...
2026-03-26T18:57:00+03:00
2026-03-26T18:57:00+03:00
2026-03-26T19:04:00+03:00
московская область (подмосковье)
воскресенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), воскресенск, овощи
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Овощи
Подмосковные хозяйства собрали более 33,5 тыс тонн тепличных овощей
В Подмосковье с начала года собрали свыше 33,5 тыс тонн овощей закрытого грунта
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Московской области с начала года собрали более 33,5 тысячи тонн тепличных овощей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Основную часть урожая составляют огурцы – 22,4 тысячи тонн. Также в тепличных хозяйствах региона собрали более 10,5 тысячи тонн томатов и 509 тонн зеленых культур. Кроме того, аграрии Подмосковья выращивают в закрытом грунте перцы и баклажаны. В пресс-службе регионального Минсельхоза отметили, что круглогодичное производство обеспечивается за счет использования систем климат-контроля, автоматического регулирования температуры, влажности и освещения, а также современных систем полива и питания растений.
Сегодня общая площадь тепличных хозяйств Московской области составляет более 228 гектаров. Так, в Воскресенске собираются построить селекционно-семеноводческий центр по производству семян томатов. В начале февраля было получено разрешение на строительство. После выхода на полную мощность здесь будут выпускать 110–120 миллионов семян в год и выводить собственные сорта и гибриды.