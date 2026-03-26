Хабаровские врачи удалили у 14-летней девочки гигантскую опухоль

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Врачи из Хабаровска спасли девочку с опухолью яичника, достигшей 25 сантиметров в диаметре и содержавшей 1,5 литра жидкости, сообщает минздрав Хабаровского края.

"Врачи удалили опухоль яичника у 14-летней пациентки: новообразование достигало 25 сантиметров в диаметре и содержало 1,5 литра жидкости. Несмотря на размеры, девочка чувствовала себя нормально – её беспокоило лишь увеличение живота. Благодаря профессионализму медиков, сложная операция была проведена, а репродуктивное здоровье девочки сохранено", – говорится в сообщении.