https://ria.ru/20260326/opukhol-2082974502.html
Хабаровские врачи удалили у 14-летней девочки гигантскую опухоль
Врачи из Хабаровска спасли девочку с опухолью яичника, достигшей 25 сантиметров в диаметре и содержавшей 1,5 литра жидкости, сообщает минздрав Хабаровского... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T07:21:00+03:00
2026-03-26T08:04:00+03:00
хорошие новости
происшествия
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/39/1435683986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef6f276d4ed16e4787e6339bda1a1f09.jpg
https://ria.ru/20260326/vrachi-2082964259.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/39/1435683986_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8eaf5e230badec90e2b03a285d227e8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Врачи из Хабаровска спасли девочку с опухолью яичника, достигшей 25 сантиметров в диаметре и содержавшей 1,5 литра жидкости, сообщает минздрав Хабаровского края.
"Врачи удалили опухоль яичника у 14-летней пациентки: новообразование достигало 25 сантиметров в диаметре и содержало 1,5 литра жидкости. Несмотря на размеры, девочка чувствовала себя нормально – её беспокоило лишь увеличение живота. Благодаря профессионализму медиков, сложная операция была проведена, а репродуктивное здоровье девочки сохранено", – говорится в сообщении.
Врачи добавили, что опухоли яичника не болят и часто не влияют на цикл, поэтому будущее ребёнка зависит от внимания к деталям. Если у девочки увеличился живот, нарушился цикл или началось длительное кровотечение, следует срочно обратиться к врачу.