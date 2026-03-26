"Хезболла" заявила о проведении 87 боевых операций против Израиля за сутки

БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" отчиталось о проведении 87 боевых операций против Израиля за сутки, что стало рекордным числом атак с начала эскалации 2 марта.
Пресс-служба движения опубликовала 87 отчетов о проведении комбинированных боевых операций, включая удары ракетами и беспилотниками по штабам и опорным пунктам армии Израиля, по населенным пунктам и местам скопления живой силы и военной техники.
"Бойцы исламского сопротивления в 23.45 нанесли ракетный удар по скоплению живой силы и техники в приграничном населенном пункте Марун ар-Рас", - говорится в 87-м отчете движения.
Согласно заявлениям "Хезболлах", 43 раза были нанесены удары по местам скопления живой силы израильской армии на разных участках линии боевого соприкосновения в пограничных населенных пунктах. Также в среду были атакованы 21 танк "Меркава" и другая военная техника.
Израильская авиация и артиллерия в свою очередь в среду подвергли интенсивным ударам 57 населенных пунктов на юге Ливана.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута.