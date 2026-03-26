Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили снять ковидные ограничения на мероприятия в регионах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/ogranicheniya-2083058341.html
В Госдуме предложили снять ковидные ограничения на мероприятия в регионах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили снять ковидные ограничения на проведение мероприятий в... РИА Новости, 26.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Новые люди" предложили снять ковидные ограничения на мероприятия в регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили снять ковидные ограничения на проведение мероприятий в регионах.
Обращение с соответствующим предложением было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В этой связи просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, довести до сведения региональных властей информацию об изменении эпидемиологической обстановки и рекомендовать согласование запрашиваемых мероприятий. Подобные встречи представляют собой возможность для региональных властей получить реальную обратную связь от граждан, касающуюся их удовлетворённости принимаемыми мерами по защите от внешних и внутренних угроз", - говорится в обращении.
Депутаты отметили, что в 2026 году из-за ограничений мобильного интернета и перебоев в работе ряда мессенджеров у граждан закономерно возрастает потребность в живом общении. По их словам, одним из наиболее востребованных на данный момент форматов являются мирные собрания и шествия, гарантированные статьей 31 Конституции РФ.
Авторы инициативы добавили, что региональные власти, руководствуясь постановлениями санитарно-эпидемиологического характера, усматривают в подобных мероприятиях риск распространения новой коронавирусной инфекции и отказывают гражданам в их проведении.
"Законопослушные граждане с безусловной признательностью относятся к проявляемой заботе об их здоровье, однако испытывают лёгкое недоумение в связи с тем, что Роспотребнадзор еще 1 июля 2022 года приостановил действие ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", - добавили парламентарии.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала