В Госдуме предложили снять ковидные ограничения на мероприятия в регионах

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили снять ковидные ограничения на проведение мероприятий в регионах.

Обращение с соответствующим предложением было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В этой связи просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, довести до сведения региональных властей информацию об изменении эпидемиологической обстановки и рекомендовать согласование запрашиваемых мероприятий. Подобные встречи представляют собой возможность для региональных властей получить реальную обратную связь от граждан, касающуюся их удовлетворённости принимаемыми мерами по защите от внешних и внутренних угроз", - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что в 2026 году из-за ограничений мобильного интернета и перебоев в работе ряда мессенджеров у граждан закономерно возрастает потребность в живом общении. По их словам, одним из наиболее востребованных на данный момент форматов являются мирные собрания и шествия, гарантированные статьей 31 Конституции РФ

Авторы инициативы добавили, что региональные власти, руководствуясь постановлениями санитарно-эпидемиологического характера, усматривают в подобных мероприятиях риск распространения новой коронавирусной инфекции и отказывают гражданам в их проведении.