Климов призвал Запад серьезно отнестись к заявлению ПА ОДКБ по Ирану

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Западным странам следует серьезно отнестись к заявлению Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

По его мнению, реакция антииранской коалиции на данное заявление может быть различной, однако он выразил уверенность, что заявление "хорошо расслышали".

"На мой взгляд, здесь важен сам факт того, что такой сигнал от ОДКБ прозвучал, что он сделан официально, публично и явно направлен на тех, кто занимается агрессивными действиями на Ближнем Востоке. Это общая дипломатическая позиция стран ОДКБ, это глубокая озабоченность, заявленная не какой-то отдельной страной, а организацией, призванной заниматься безопасностью в регионе", - заключил он.