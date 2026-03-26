19:09 26.03.2026
Климов призвал Запад серьезно отнестись к заявлению ПА ОДКБ по Ирану
Западным странам следует серьезно отнестись к заявлению Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в связи с... РИА Новости, 26.03.2026
© AP Photo / Mohsen GanjiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Западным странам следует серьезно отнестись к заявлению Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.
Ранее сообщалось, что Совет ПА ОДКБ принял заявление в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В ОДКБ призвали к урегулированию конфликта вокруг Ирана
28 февраля, 20:05
"На месте Запада я бы отнесся к этому заявлению серьезно. Потому что почти все страны ОДКБ, за исключением только Белоруссии, примыкают к ближневосточному региону. Естественно, их консолидированное политическое заявление - это отражение официальной позиции", - сказал Климов в интервью "Парламентской газете".
По его мнению, реакция антииранской коалиции на данное заявление может быть различной, однако он выразил уверенность, что заявление "хорошо расслышали".
"На мой взгляд, здесь важен сам факт того, что такой сигнал от ОДКБ прозвучал, что он сделан официально, публично и явно направлен на тех, кто занимается агрессивными действиями на Ближнем Востоке. Это общая дипломатическая позиция стран ОДКБ, это глубокая озабоченность, заявленная не какой-то отдельной страной, а организацией, призванной заниматься безопасностью в регионе", - заключил он.
