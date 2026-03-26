Борт ВВС США совершил маневры, указывающие на подготовку к вторжению в Иран

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Самолет ВВС США C-17A Globemaster III совершил маневры над ОАЭ, свидетельствующие о подготовке к наземной операции в Иране, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Как заявил в четверг журналист Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на нескольких конгрессменов, вторжение в ИРИ может начаться в ближайшее время.

Военный борт, способный транспортировать личный состав и боеприпасы для проведения длительных операций, вошел в воздушное пространство ОАЭ около 09:45 мск. Достигнув района нефтегазового месторождения Асад в эмирате Абу-Даби , он снизился и начал летать по остроугольной траектории, предположительно, сбрасывая груз.

После этого, примерно в 10:20 мск, самолет покинул воздушное пространство страны через границу с Саудовской Аравией . Его точка отправления и место назначения неизвестны.

Как сообщил ранее CNN, Тегеран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки со стороны американцев. Через него проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. По данным издания, цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.

Журналист Fox News Дженнифер Гриффин ранее утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. WSJ же писала, что Белый дом еще не принял решение об отправке военных.