Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти - РИА Новости, 26.03.2026
16:48 26.03.2026
Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти
Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти - РИА Новости, 26.03.2026
Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти
Мировой рынок нефти уже через 2-3 месяца столкнется с очень серьезным дефицитом, если блокада Ормузского пролива продолжится, заявил журналистам глава "Газпром... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T16:48:00+03:00
2026-03-26T16:48:00+03:00
экономика, ормузский пролив, персидский залив, сша, александр дюков, российский союз промышленников и предпринимателей, газпром
Экономика, Ормузский пролив, Персидский залив, США, Александр Дюков, Российский союз промышленников и предпринимателей, Газпром
Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти

Дюков: мировой рынок может столкнуться с дефицитом нефти через 2-3 месяца

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мировой рынок нефти уже через 2-3 месяца столкнется с очень серьезным дефицитом, если блокада Ормузского пролива продолжится, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.
"Ближневосточный конфликт уже оказывает значительное влияние на мировой нефтяной рынок... Если же конфликт и блокада Ормузского пролива продолжатся, то уже через 2-3 месяца мировой рынок нефти столкнется с очень серьезным дефицитом и, соответственно, с еще более значительными последствиями для мировой экономики", - ответил он на вопрос о том, насколько текущие события могут оказать долгосрочные последствия для мирового нефтяного рынка.
Дюков отметил, что даже если этот конфликт прямо сейчас прекратится, то ситуация на рынке не вернется полностью к исходному состоянию.
"Рынок теперь будет учитывать геополитические риски поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. Кроме того, потребуется несколько месяцев на восстановление добычи нефти, логистических цепочек, на ремонт НПЗ и экспортной инфраструктуры, а также на восполнение запасов, которые сейчас расходуются для покрытия дефицита", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ЭкономикаОрмузский проливПерсидский заливСШААлександр ДюковРоссийский союз промышленников и предпринимателейГазпром
 
 
