Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мировой рынок нефти уже через 2-3 месяца столкнется с очень серьезным дефицитом, если блокада Ормузского пролива продолжится, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.