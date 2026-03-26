СМИ: индийские НПЗ отказываются от доллара при покупке российской нефти - РИА Новости, 26.03.2026
04:55 26.03.2026
СМИ: индийские НПЗ отказываются от доллара при покупке российской нефти
СМИ: индийские НПЗ отказываются от доллара при покупке российской нефти

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Индийские нефтеперерабатывающие заводы на фоне растущей геополитической напряженности все чаще оплачивают закупки российской нефти в валютах, альтернативных доллару, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Индийские нефтеперерабатывающие заводы проводят покупки российской нефти в альтернативных валютах, так как они стараются уменьшить зависимость от доллара.... на фоне растущей геополитической напряженности и изменений в политике США", - говорится в сообщении агентства.
Как утверждают источники, транзакции проводятся за счет отправки рупий на специальные зарубежные банковские счета, "принадлежащие российским покупателям". Затем рупии конвертируют в дирхамы ОАЭ или китайские юани. Источники добавили, что некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом содействуют подобным сделкам.
"Помимо дирхама и юаня, компании также рассматривают сингапурский и гонконгский доллары, хотя... проведение транзакций зависит от уровня уверенности отдельных банков в этом вопросе", - добавил агентству источник.
Ранее индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал заявил, что Индия нарастила закупки нефти в России.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
При этом высокопоставленный представитель правительства Индии заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти, а недавняя отмена санкций США лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
