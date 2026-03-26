СМИ: США изучают последствия цены на нефть в $200 из-за ситуации с Ираном
03:42 26.03.2026 (обновлено: 04:21 26.03.2026)
СМИ: США изучают последствия цены на нефть в $200 из-за ситуации с Ираном
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможные последствия в случае, если цена на нефть поднимется до 200 долларов США за баррель, передает... РИА Новости, 26.03.2026
СМИ: США изучают последствия цены на нефть в $200 из-за ситуации с Ираном

Bloomberg: США изучают последствия цены нефти в $200 из-за событий вокруг Ирана

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможные последствия в случае, если цена на нефть поднимется до 200 долларов США за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«
"Чиновники администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель повлияет на экономику", — говорится в материале.
По данным агентства, это означает, что высокопоставленные чиновники рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны против Ирана.
Отмечается, что моделирование последствий скачков цен на нефть является регулярной оценкой в случаях напряженной обстановки и направлено на то, чтобы администрация США была готова ко всем непредвиденных обстоятельствам.
Тем не менее, источники утверждают, что еще до начала войны против Ирана глава американского минфина Скотт Бессент беспокоился о том, что конфликт повысит цены на нефть и нанесет урон экономике.
Цена на нефть в 200 долларов за баррель стала бы огромным шоком для мировой экономики, предупреждает Bloomberg.
С 16 марта на рынок начала поступать нефть из коммерческих резервов, принадлежащих нефтяным и торговым компаниям.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, страховщики повышают премии и пересматривают условия покрытия.
Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
