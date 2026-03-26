СМИ: США изучают последствия цены на нефть в $200 из-за ситуации с Ираном

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможные последствия в случае, если цена на нефть поднимется до 200 долларов США за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Чиновники администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель повлияет на экономику", — говорится в материале.
По данным агентства, это означает, что высокопоставленные чиновники рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны против Ирана.
Отмечается, что моделирование последствий скачков цен на нефть является регулярной оценкой в случаях напряженной обстановки и направлено на то, чтобы администрация США была готова ко всем непредвиденных обстоятельствам.
Тем не менее, источники утверждают, что еще до начала войны против Ирана глава американского минфина Скотт Бессент беспокоился о том, что конфликт повысит цены на нефть и нанесет урон экономике.
Цена на нефть в 200 долларов за баррель стала бы огромным шоком для мировой экономики, предупреждает Bloomberg.
С 16 марта на рынок начала поступать нефть из коммерческих резервов, принадлежащих нефтяным и торговым компаниям.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, страховщики повышают премии и пересматривают условия покрытия.
Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.