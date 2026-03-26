Россияне назвали самые востребованные цифровые навыки
Самыми востребованными цифровыми навыками россияне считают работу с искусственным интеллектом, анализ данных и интернет-навигацию, следует из результатов... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:06:00+03:00
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Самыми востребованными цифровыми навыками россияне считают работу с искусственным интеллектом, анализ данных и интернет-навигацию, следует из результатов исследования "Нетологии" и "Школы 21", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Работа с искусственным интеллектом остается самым востребованным цифровым навыком в представлении россиян. Если год назад его называли ключевым 70% респондентов, то в исследовании 2026 года этот показатель достиг 75%.Также среди наиболее актуальных и необходимых в современном мире навыков опрошенные отмечают анализ данных (48%), интернет-навигацию (47%), кибербезопасность (46%) и цифровую коммуникацию (44%)", - говорится в исследовании.
Более половины респондентов (54%) считает, что без цифровых навыков сегодня невозможно профессионально развиваться, а каждый пятый уверен, что такие компетенции значительно ускоряют карьерный рост.
Среди тех, кто уже получил новые компетенции, 44% отметили рост дохода, 34% получили повышение или новые проекты, а 30% смогли сменить профессию. При этом 21% пока не почувствовали влияния новых навыков на карьеру.
В исследовании приняли участие более двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.