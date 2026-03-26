СМИ: страны НАТО достигли цели по военным расходам в два процента от ВВП
15:12 26.03.2026 (обновлено: 15:13 26.03.2026)
СМИ: страны НАТО достигли цели по военным расходам в два процента от ВВП
СМИ: страны НАТО достигли цели по военным расходам в два процента от ВВП

Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все страны НАТО достигли цели по военным расходам в 2% от ВВП, некоторые уже превысили показатель в 3,5%, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека альянса Марка Рютте.
"Все союзники сообщили о показателях расходов на оборону, которые соответствовали или превышали целевой показатель в 2%, впервые установленный в 2014 году, при этом многие из них значительно увеличили расходы", - цитирует агентство доклад.
Данные доклада также гласят, что в 2025 году показатель в 3,5% от ВВП уже преодолели Польша, Литва и Латвия. Суммарно же 32 страны-участницы НАТО в 2025 году потратили на оборону 2,77% общего ВВП.
В настоящее время стандарт оборонных расходов для стран НАТО составляет 2% ВВП. В июне прошлого года на саммите в Гааге страны НАТО договорились, что расходы на оборону увеличатся до 3,5% ВВП к 2035 году, а еще 1,5% ВВП будут направлены на соответствующие невоенные инвестиции.
