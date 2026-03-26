Силуанов ответил на вопрос о повышении налогов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минфин РФ намерен повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования и сосредоточиться на имплементации ранее принятых решений в фискальной сфере, заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о повышении налогов.

"Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. В предыдущие годы провели два таких изменения налоговой системы, сейчас сосредоточимся именно на имплементации тех решений, которые были приняты. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача - это улучшение администрирования", - подчеркнул министр.