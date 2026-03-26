12:34 26.03.2026 (обновлено: 13:59 26.03.2026)
Силуанов ответил на вопрос о повышении налогов
Минфин РФ намерен повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования и сосредоточиться на имплементации ранее принятых решений в фискальной... РИА Новости, 26.03.2026
Силуанов: собираемость налогов будут повышать за счет развития администрирования

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и министр финансов РФ Антон Силуанов на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и министр финансов РФ Антон Силуанов на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 26 марта 2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минфин РФ намерен повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования и сосредоточиться на имплементации ранее принятых решений в фискальной сфере, заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о повышении налогов.
"Антон Германович, вопрос один хотя бы: налоги повышать будете?" - спросил Шохин на съезде РСПП. По его словам, компании в России "как бы ждут того, что очередной какой-то виток повышения налогов будет иметь место".
"Наша задача - обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами, и второе - через улучшение администрирования", - ответил Силуанов.
"Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. В предыдущие годы провели два таких изменения налоговой системы, сейчас сосредоточимся именно на имплементации тех решений, которые были приняты. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача - это улучшение администрирования", - подчеркнул министр.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
