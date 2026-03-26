СК возбудил уголовное дело после поджога подростком банкомата в Москве

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве завели после поджога 15-летним подростком банкомата на юго-западе Москвы, сообщил следственный комитет.
Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге банкомата под влиянием третьих лиц на бульваре Дмитрия Донского в Москве.
"Возбуждено уголовное дело в связи с противоправными действиями подростка в отделении банка на юго-западе Москвы... По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении следственного комитета на платформе Мах.
Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.
На юго-западе Москвы подросток поджег банкомат
