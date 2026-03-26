В Москве подростка задержали по подозрению в поджоге банкомата

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге банкомата под влиянием третьих лиц на бульваре Дмитрия Донского в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

​"Предварительно установлено, что сегодня неизвестный поджог банкомат, расположенный в холле здания на бульваре Дмитрия Донского, после чего с места происшествия попытался скрыться, но был задержан сотрудником полиции", - сказали в пресс-службе.

Правонарушителем оказался 15-летний подросток, местный житель.

В ведомстве отметили, что возгорание было быстро потушено, пострадавших нет.

"Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц", - отметили в ведомстве.