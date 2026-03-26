https://ria.ru/20260326/moskva-2083141571.html
В Москве подростка задержали по подозрению в поджоге банкомата
РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T20:44:00+03:00
2026-03-26T20:53:00+03:00
https://ria.ru/20260325/fsb-2082788746.html
https://ria.ru/20260326/podmoskove-2082979149.html
Подростка задержали по подозрению в поджоге банкомата на юго-западе Москвы
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге банкомата под влиянием третьих лиц на бульваре Дмитрия Донского в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Предварительно установлено, что сегодня неизвестный поджог банкомат, расположенный в холле здания на бульваре Дмитрия Донского, после чего с места происшествия попытался скрыться, но был задержан сотрудником полиции", - сказали в пресс-службе.
Правонарушителем оказался 15-летний подросток, местный житель.
В ведомстве отметили, что возгорание было быстро потушено, пострадавших нет.
"Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц", - отметили в ведомстве.
Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.