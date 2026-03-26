В Москве рассказали, как правильно гулять с приютской собакой - РИА Новости, 26.03.2026
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:46 26.03.2026
В Москве рассказали, как правильно гулять с приютской собакой
В Москве рассказали, как правильно гулять с приютской собакой - РИА Новости, 26.03.2026
В Москве рассказали, как правильно гулять с приютской собакой
Как правильно гулять с приютской собакой семьям с детьми, кто должен держать поводок и как ребенку следует взаимодействовать с животным, рассказали на... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T17:46:00+03:00
2026-03-26T17:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
собаки
москва
москва, собаки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Собаки
В Москве рассказали, как правильно гулять с приютской собакой

Московским семьям с детьми рассказали, как правильно гулять с приютской собакой

Повседневная жизнь в Москве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Как правильно гулять с приютской собакой семьям с детьми, кто должен держать поводок и как ребенку следует взаимодействовать с животным, рассказали на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в Москве открыто 13 городских приютов, в которых содержится более 15 тысяч животных. Посетить приюты и погулять с собакой могут все желающие, даже если пока нет возможности забрать животное домой, дети допускаются в сопровождении взрослых.
"Посещение приюта может стать для ребенка первым опытом общения с будущим питомцем. Чтобы все прошло спокойно и безопасно, важно соблюдать ряд простых, но обязательных рекомендаций... Поводок должен быть в руках взрослого, а детям следует находиться рядом и общаться с собакой только под его контролем. Необходимо избегать криков, бега и резких движений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для прогулки лучше выбирать маршруты без большого количества людей и животных, а взаимодействие с собакой должно происходить с разрешения сотрудника приюта.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСобаки
 
 
