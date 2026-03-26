В Москве рассказали, как правильно гулять с приютской собакой

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Как правильно гулять с приютской собакой семьям с детьми, кто должен держать поводок и как ребенку следует взаимодействовать с животным, рассказали на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в Москве открыто 13 городских приютов, в которых содержится более 15 тысяч животных. Посетить приюты и погулять с собакой могут все желающие, даже если пока нет возможности забрать животное домой, дети допускаются в сопровождении взрослых.

"Посещение приюта может стать для ребенка первым опытом общения с будущим питомцем. Чтобы все прошло спокойно и безопасно, важно соблюдать ряд простых, но обязательных рекомендаций... Поводок должен быть в руках взрослого, а детям следует находиться рядом и общаться с собакой только под его контролем. Необходимо избегать криков, бега и резких движений", - говорится в сообщении.