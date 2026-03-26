В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 милионов рублей

Предварительно установлено, что на мобильный телефон 14-летней девочки позвонили неизвестные и, представившись работниками госорганов, узнали у нее о хранящихся сбережениях ее родственников в квартире дома на улице Строителей. Далее аферисты под выдуманным предлогом убедили школьницу оставить для них ключ от входной двери и сообщить, когда в квартире никого не будет.