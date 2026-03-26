В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 милионов рублей - РИА Новости, 26.03.2026
13:08 26.03.2026
В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 милионов рублей
В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 милионов рублей - РИА Новости, 26.03.2026
В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 милионов рублей
Мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от ее квартиры в цветочном горшке и похитили более 18 миллионов рублей в... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T13:08:00+03:00
2026-03-26T13:08:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260317/moskva-2081190736.html
https://ria.ru/20251223/mvd-2064091016.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 милионов рублей

В Москве аферисты убедили девочку спрятать ключ от жилья и похитили 18 млн руб

Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от ее квартиры в цветочном горшке и похитили более 18 миллионов рублей в Москве, задержан курьер, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Предварительно установлено, что на мобильный телефон 14-летней девочки позвонили неизвестные и, представившись работниками госорганов, узнали у нее о хранящихся сбережениях ее родственников в квартире дома на улице Строителей. Далее аферисты под выдуманным предлогом убедили школьницу оставить для них ключ от входной двери и сообщить, когда в квартире никого не будет.
Подозреваемый в мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Москве мошенники обманули девушку на 106 миллионов рублей
17 марта, 12:12
"Девочка последовала указаниям злоумышленников и оставила ключ от квартиры в горшке с цветком в подъезде дома. Воспользовавшись этим, злоумышленник проник в квартиру и похитил денежные средства в сумме свыше 18,6 млн рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на привокзальной площади при попытке скрыться - им оказался 20-летний житель Подмосковья. Похищенное он передал сообщникам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый отправлен под домашний арест.
"В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленный на установление, розыск и задержание возможных соучастников преступления", - заключили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Москве мошенники похитили у пенсионерки почти 45 миллионов рублей
23 декабря 2025, 14:19
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
