В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 милионов рублей
Мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от ее квартиры в цветочном горшке и похитили более 18 миллионов рублей в... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T13:08:00+03:00
В Москве аферисты убедили девочку спрятать ключ от жилья и похитили 18 млн руб
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от ее квартиры в цветочном горшке и похитили более 18 миллионов рублей в Москве, задержан курьер, сообщили в пресс-службе
столичного главка МВД РФ.
Предварительно установлено, что на мобильный телефон 14-летней девочки позвонили неизвестные и, представившись работниками госорганов, узнали у нее о хранящихся сбережениях ее родственников в квартире дома на улице Строителей. Далее аферисты под выдуманным предлогом убедили школьницу оставить для них ключ от входной двери и сообщить, когда в квартире никого не будет.
"Девочка последовала указаниям злоумышленников и оставила ключ от квартиры в горшке с цветком в подъезде дома. Воспользовавшись этим, злоумышленник проник в квартиру и похитил денежные средства в сумме свыше 18,6 млн рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на привокзальной площади при попытке скрыться - им оказался 20-летний житель Подмосковья
. Похищенное он передал сообщникам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ
"Кража". Подозреваемый отправлен под домашний арест.
"В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленный на установление, розыск и задержание возможных соучастников преступления", - заключили в ведомстве.