12:06 26.03.2026
На юге Москвы модернизируют крупный газорегуляторный пункт
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Нагатино-7" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных предела. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Нагатино-7", который обеспечивает газоснабжение районов Нагатино-Садовники, Нагатинский затон и Нагорный, ТЭЦ-9, тепловой станции "Нагатино", ГТЭС "Коломенское", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что решение о модернизации газорегуляторного пункта "Нагатино-7" было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Так, работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"Устаревшее оборудование будет полностью заменено на современный газорегуляторный пункт отечественного производства, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проект предусматривает внедрение автоматизированных систем управления и дистанционного мониторинга, это позволит обеспечить круглосуточный контроль параметров работы оборудования в режиме реального времени и оперативно реагировать на любые отклонения от параметров.
