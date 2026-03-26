10:06 26.03.2026 (обновлено: 10:07 26.03.2026)
В Москве промоют более тысячи памятников после зимы
В Москве промоют более тысячи памятников после зимы

Бирюков: более 1,1 тыс памятников промоют в Москве после осенне-зимнего периода

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПромывка памятника и фонтана в Москве после зимы
Промывка памятника и фонтана в Москве после зимы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи столичных памятников после осенне-зимнего периода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха приступили к проведению комплексных промывок памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что при необходимости будут привлекаться автогидроподъемники и поливомоечные машины.
"Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через десять минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что памятники регулярно промывают с апреля по октябрь, а регламентные работы проходят один раз в месяц. Однако если сооружение сильно загрязнено из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
