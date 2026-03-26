Россиянам раскрыли схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа

СТАМБУЛ, 26 мар — РИА Новости. Мошенник выманил почти 30 тысяч рублей у россиянки, пытавшейся купить билеты на концерт Макса Коржа в Стамбуле, и похвастался, что заработал на этой схеме более полумиллиона рублей, рассказала РИА Новости сама пострадавшая.

"Я потеряла 28 тысяч рублей. Мошенник утверждал, что точная стоимость (билета – ред.) неизвестна из-за курса валют, и добавил к цене 13% налога. Билеты я так и не получила", — рассказала агентству россиянка Арина.

Девушка пояснила, что не могла купить билет на официальном сайте, потому что он не принимает российские карты, и обратилась за помощью в онлайн-чат, посвященный концерту. Злоумышленник предложил оплату через криптовалюту и консультировал жертву по видеосвязи. Когда российский банк заблокировал первую попытку перевода, мошенник убедил девушку воспользоваться QR-кодом.

Впоследствии выяснилось, что средства были зачислены на счет в личном кабинете онлайн-казино, а посредник перестал выходить на связь. При этом мошенник написал знакомому Арины, что он якобы получил уже 600 тысяч рублей от обманутых покупателей.