08:13 26.03.2026
Переговорщик Молдавии признал отсутствие мандата на диалог с Приднестровьем
Переговорщик Молдавии признал отсутствие мандата на диалог с Приднестровьем
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь признал отсутствие у него мандата на обсуждение политических вопросов с Приднестровьем, заявил в интервью... РИА Новости, 26.03.2026
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Игнатьев: Киверь признал отсутствие мандата на обсуждение вопросов с ПМР

Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь признал отсутствие у него мандата на обсуждение политических вопросов с Приднестровьем, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Представитель Республики Молдова вынужден был признать отсутствие у него мандата на обсуждение политических вопросов. При этом даже в отношении менее концептуальных, преимущественно административно-технических проблем, он отказывается от поиска решений", - сказал Игнатьев.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Молдавия хочет придать себе образ жертвы, заявили в ПМР
05:53
Глава МИД ПМР также отметил, что позитивно оценивает встречу переговорщиков Приднестровья и Молдавии, которая состоялась 26 февраля. По его словам, пропагандистский подход, который продемонстрировал Киверь на встрече в Тирасполе, скорее говорит об имитационном характере участия молдавской стороны.
"Возникает закономерный вопрос – как Кишинев намерен достигать решений в интересах людей, если уполномоченное лицо не готово подписать даже технический протокол в области социальной защиты детей, согласованный отраслевыми экспертами Приднестровья и Молдовы еще в феврале 2020 года?" - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В ПМР рассказали, к чему приведет отсутствие прогресса по урегулированию
Вчера, 04:42
 
