Переговорщик Молдавии признал отсутствие мандата на диалог с Приднестровьем

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь признал отсутствие у него мандата на обсуждение политических вопросов с Приднестровьем, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.