Молдавия хочет придать себе образ жертвы, заявили в ПМР - РИА Новости, 26.03.2026
Власти Молдавии пытаются придать настоящему агрессору образ жертвы в боевых действиях на Днестре в 1992 году, заявил в интервью РИА Новости глава министерства... РИА Новости, 26.03.2026
Игнатьев: Молдавия хочет придать агрессору образ жертвы в конфликте 1992 года
ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Власти Молдавии пытаются придать настоящему агрессору образ жертвы в боевых действиях на Днестре в 1992 году, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Попытки придать настоящему агрессору образ жертвы смотрятся не только абсурдно, но и кощунственно перед памятью сотен приднестровцев, чьи жизни были разрушены из-за преступных приказов молдавских властей и чудовищных деяний тех, кто их исполнял", - сказал Игнатьев
.
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что в случае молдавско-приднестровского конфликта, история которого хорошо задокументирована, развенчивать пропагандистские мифы несложно.
"Факты таковы, что на всех его этапах именно Кишинев
раскручивал спираль противостояния и кровопролития, отдавая распоряжения о проведении карательных акций в населенных пунктах ПМР, санкционируя совершение терактов на территории Приднестровья, а впоследствии организовав полномасштабное нападение на мирный город Бендеры
в нарушение заключенных договоренностей о прекращении огня", - отметил Игнатьев.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 учреждений здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.