Молдавия хочет придать себе образ жертвы, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Власти Молдавии пытаются придать настоящему агрессору образ жертвы в боевых действиях на Днестре в 1992 году, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что в случае молдавско-приднестровского конфликта, история которого хорошо задокументирована, развенчивать пропагандистские мифы несложно.

Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 учреждений здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.