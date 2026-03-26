Минфин разъяснил, как именно изменятся правила перевода денег

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Изменения правил перевода денег носят технический характер и не коснутся физлиц, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

« "С 1 апреля вступают в силу обновленные правила перевода денежных средств, ранее регулируемые приказом Минфина от 12 ноября 2013 года № 107н . Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами", — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что изменятся правила заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему, включая налоги, сборы, штрафы, а также для платежей на казначейские счета.

В четверг магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала РИА Новости, что нововведения помогут улучшить национальную платежную систему.

По ее словам, с апреля в реквизитах плательщика нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам — полностью фамилию, имя и отчество.

Индивидуальные предприниматели также должны будут указывать имя полностью и правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, — еще и вид деятельности и ИНН.