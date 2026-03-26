Какая опасность годами скрывалась в мидиях

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россияне десятилетиями ели мидии в ресторанах и дома, не подозревая о подмене. То, что на вид казалось знакомым моллюском, на самом деле скрывало страшную тайну.

Что ученые обнаружили в этой загадке природы? И как такое возможно?

Нельзя различить

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Marine Ecology Progress Series.

Внутри одинаковых раковин скрывались два принципиально разных вида. Один содержит значительно больше белка и витаминов, другой менее полезен.

Долгие годы различить их было невозможно. Единственным способом было отправить образец на дорогостоящий генетический анализ. Никакие визуальные приметы не помогали.

Промышленники просто разводили обе разновидности, даже не осознавая, что работают с двумя видами одновременно, и не могли понять, почему качество продукции варьируется.

Восемь лет разгадывали тайну

Летом 2011 года в Кандалакшском заливе Белого моря начали собирать мидий с 95 разных прибрежных участков. Исследователи под руководством Вадима Хайтова, ведущего научного сотрудника СПбГУ, собирали информацию по крупицам на протяжении восьми лет.

Они смотрели на внутреннее строение раковин, анализировали признаки, которые проявлялись у разных видов с разной вероятностью, и параллельно изучали условия, в которых жили эти мидии. Вода, грунт, прибой, соленость, близость к портам — все учитывалось.

Ученые создали огромную базу данных и затем применили численный инструмент, который показал связь между распространением видов и условиями окружающей среды. Их ждал прорыв.

Где "худшие" мидии?

Mytilus edulis — более полезный для пищевой промышленности вид предпочитает открытые места. Его представители любят течения, селятся на чистом грунте, обитают в воде со средней соленостью (около 24 промилле — в полтора раза солонее Черного моря) и держатся подальше от портов и крупных рек.

Mytilus trossulus — двойник — живет совсем иначе. Этим мидиям нравятся защищенные участки, где много водорослей, слабое волнение. Они терпят низкую соленость (около 15 промилле) и даже живут рядом с портами и большими реками — местами, где edulis чувствовали бы себя плохо.

Что это меняет для людей

"Долгое время промышленники выращивали мидий, даже не подозревая, что имеют дело с двумя разными биологическими видами, — подчеркнула доцент департамента техносферной безопасности аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина. — Теперь, зная его экологические предпочтения, фермеры могут целенаправленно заселять свои хозяйства именно этим видом".

Они выберут участки моря с нужными параметрами, где edulis будет иметь преимущество, снизят потери урожая и повысят качество продукции.

"Ученые сделали важное практико-ориентированное открытие, которое работает напрямую на аквакультуру и пищевую промышленность", — отметила главный научный сотрудник кафедры химии Мурманского арктического университета доктор химических наук Светлана Деркач.

На этом исследователи не останавливаются. Вадим Хайтов планирует изучить, как два вида мидий реагируют на стрессовые условия — антропогенное загрязнение, изменение климата, другие воздействия человека.