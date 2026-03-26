Журова рассказала о контактах конгрессвумен Луны с Рубио и Трампом

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна, по приглашению которой делегация Госдумы находится на переговорах в США, имеет контакты с госсекретарем Марко Рубио и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявила РИА Новости член российской делегации, первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.