Журова рассказала о контактах конгрессвумен Луны с Рубио и Трампом

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна, по приглашению которой делегация Госдумы находится на переговорах в США, имеет контакты с госсекретарем Марко Рубио и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявила РИА Новости член российской делегации, первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.
Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.