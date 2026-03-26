14:19 26.03.2026 (обновлено: 17:05 26.03.2026)
Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись подарками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись подарками: белорусскому президенту подарили... РИА Новости, 26.03.2026
Подарок Лукашенко Ким Чен Ыну
Лукашенко подарил Ким Чен Ыну стрелковое оружие на случай, "если враги появятся"

МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись подарками: белорусскому президенту подарили вазу с его изображением и саблю, а лидеру КНДР - стрелковое оружие "на всякий случай, если враги появятся".
Видеозапись, на которой запечатлен обмен подарками во время официального визита Лукашенко в КНДР, опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко заявил, что отношения Минска и КНДР переходят на новый этап
Лидер КНДР вручил главе белорусского государства инкрустированную золотом и перламутром саблю и большую вазу, декорированную в традиционном для Кореи стиле с использованием 30 видов ракушек, а также памятную золотую медаль, изготовленную по случаю визита президента Белоруссии в Пхеньян.
"У нас положено за оружие деньги платить", - сказал Лукашенко и передал Ким Чены Ыну монету в футляре. По народной примете, за холодное оружие положено дать монету.
Президент вручил Ким Чен Ыну подарки от белорусской стороны, среди которых был автомат VSK. "Не воевали сейчас наши люди, но стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата", - сказал Лукашенко, отметив, что в Белоруссии начали производить стрелковое оружие.
Ким Чен Ын взял автомат, осмотрел его, передернул затвор, нажал спусковой крючок и аккуратно вернул автомат в футляр. "Все правильно. Оружием владеет Ким Чен Ын", - заметил Лукашенко. "На всякий случай, если враги появятся", - пояснил белорусский лидер цель подарка.
Как сообщило агентство Белта, среди подарков были также белорусские продукты, в том числе шоколад "Президент", белорусский зефир и черный хлеб. Глава государства также подарил корейскому лидеру слуцкий пояс. Их производство было возрождено по поручению Лукашенко. Помимо этого, изящный ювелирный букет васильков передан в подарок супруге Ким Чен Ына, а художественная шкатулка - его дочери, отмечается в сообщении.
Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
