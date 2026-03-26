Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись подарками

МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись подарками: белорусскому президенту подарили вазу с его изображением и саблю, а лидеру КНДР - стрелковое оружие "на всякий случай, если враги появятся".

Видеозапись, на которой запечатлен обмен подарками во время официального визита Лукашенко КНДР , опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".

Пхеньян. Лидер КНДР вручил главе белорусского государства инкрустированную золотом и перламутром саблю и большую вазу, декорированную в традиционном для Кореи стиле с использованием 30 видов ракушек, а также памятную золотую медаль, изготовленную по случаю визита президента Белоруссии

"У нас положено за оружие деньги платить", - сказал Лукашенко и передал Ким Чены Ыну монету в футляре. По народной примете, за холодное оружие положено дать монету.

Президент вручил Ким Чен Ыну подарки от белорусской стороны, среди которых был автомат VSK. "Не воевали сейчас наши люди, но стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата", - сказал Лукашенко, отметив, что в Белоруссии начали производить стрелковое оружие.

Ким Чен Ын взял автомат, осмотрел его, передернул затвор, нажал спусковой крючок и аккуратно вернул автомат в футляр. "Все правильно. Оружием владеет Ким Чен Ын", - заметил Лукашенко. "На всякий случай, если враги появятся", - пояснил белорусский лидер цель подарка.