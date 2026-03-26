В Ливане назревает гуманитарная катастрофа из-за Израиля, заявили в ООН

БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Ливан столкнулся с катастрофической гуманитарной обстановкой на фоне роста количества перемещенных граждан из-за эскалации конфликта с Израилем, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливане Даляль Харб.
"Примерно 18% населения Ливана являются перемещенными лицами, то есть почти каждый пятый человек - вынужденный переселенец. Это колоссальная цифра для страны с таким населением… ситуация складывается катастрофическая и ведет к очень серьезному гуманитарном кризису, который может еще больше обостриться и усугубиться, если не прекратятся эскалация, удары и предупреждения об эвакуации", - сказала Харб.
По словам представительницы ООН, организация готовится ко всем сценариям при наличии координации и гибкости в программах помощи и реагирования. По ее словам, помощь в том числе доставляется людям, которые все еще остаются в своих домах к югу от реки Литани, через муниципалитеты и подразделения по чрезвычайным ситуациям при наличии координации по вопросам безопасности через специализированные каналы.
По официальным данным, в Ливане с начала эскалации конфликта 2 марта были вынуждены покинуть свои дома более миллиона граждан. Ливанские власти открыли более 670 центров временного размещения граждан, в которых смогли разместиться около 150 тысяч граждан.