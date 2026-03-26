В Ливане назревает гуманитарная катастрофа из-за Израиля, заявили в ООН

БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Ливан столкнулся с катастрофической гуманитарной обстановкой на фоне роста количества перемещенных граждан из-за эскалации конфликта с Израилем, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливане Даляль Харб.

По официальным данным, в Ливане с начала эскалации конфликта 2 марта были вынуждены покинуть свои дома более миллиона граждан. Ливанские власти открыли более 670 центров временного размещения граждан, в которых смогли разместиться около 150 тысяч граждан.