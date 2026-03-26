https://ria.ru/20260326/les-2083050524.html
В Карелии полиция арестовала мужчину, восемь лет скрывавшегося в лесах
Сотрудники УФСИН по Карелии совместно с полицейскими задержали мужчину, который на протяжении 8 лет скрывался в лесу, чтобы не отбывать год исправительных... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T14:31:00+03:00
происшествия
республика карелия
россия
прионежский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Карелии полиция арестовала мужчину, восемь лет скрывавшегося в лесах
Осужденный на год исправительных работ 8 лет скрывался в карельских лесах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Карелии совместно с полицейскими задержали мужчину, который на протяжении 8 лет скрывался в лесу, чтобы не отбывать год исправительных работ, сообщила пресс-служба управления.
"Сотрудники отделения розыска УФСИН России
по Республике Карелия
во взаимодействии с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Карелия задержали находящегося в федеральном розыске гражданина Ф. 1975 года рождения, осужденного за преступление небольшой тяжести к 1 году исправительных работ", - говорится в сообщении
.
По информации ведомства, на протяжении 8 лет мужчина скрывался в лесном массиве на территории Прионежского района
. Он не пользовался мобильным телефоном, банковскими картами, паспортом, не появлялся в общественных местах, не поддерживал связь с близкими и друзьями.
"Оказалось, что мужчина, боясь уголовной ответственности за неявку в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию, принял для себя непростое решение уйти от людей в тайгу", - отмечается в сообщении.
Мужчина прожил в лесу с октября 2018 года по март 2026 года. За это время он обустроил себе несколько хозяйственных построек для проживания, одежду и еду искал на свалках бытовых отходов в ближайших населенных пунктах, куда выходил ночью, еду готовил на костре, воду брал из реки.
Задержанного доставили в отдел полиции.