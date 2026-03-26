В Карелии полиция арестовала мужчину, восемь лет скрывавшегося в лесах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Карелии совместно с полицейскими задержали мужчину, который на протяжении 8 лет скрывался в лесу, чтобы не отбывать год исправительных работ, сообщила пресс-служба управления.

"Сотрудники отделения розыска УФСИН России по Республике Карелия во взаимодействии с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Карелия задержали находящегося в федеральном розыске гражданина Ф. 1975 года рождения, осужденного за преступление небольшой тяжести к 1 году исправительных работ", - говорится в сообщении

По информации ведомства, на протяжении 8 лет мужчина скрывался в лесном массиве на территории Прионежского района . Он не пользовался мобильным телефоном, банковскими картами, паспортом, не появлялся в общественных местах, не поддерживал связь с близкими и друзьями.

"Оказалось, что мужчина, боясь уголовной ответственности за неявку в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию, принял для себя непростое решение уйти от людей в тайгу", - отмечается в сообщении.

Мужчина прожил в лесу с октября 2018 года по март 2026 года. За это время он обустроил себе несколько хозяйственных построек для проживания, одежду и еду искал на свалках бытовых отходов в ближайших населенных пунктах, куда выходил ночью, еду готовил на костре, воду брал из реки.