14:31 26.03.2026
В Карелии полиция арестовала мужчину, восемь лет скрывавшегося в лесах
В Карелии полиция арестовала мужчину, восемь лет скрывавшегося в лесах
Сотрудники УФСИН по Карелии совместно с полицейскими задержали мужчину, который на протяжении 8 лет скрывался в лесу, чтобы не отбывать год исправительных... РИА Новости, 26.03.2026
происшествия
Происшествия, Республика Карелия, Россия, Прионежский район
В Карелии полиция арестовала мужчину, восемь лет скрывавшегося в лесах

Осужденный на год исправительных работ 8 лет скрывался в карельских лесах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Карелии совместно с полицейскими задержали мужчину, который на протяжении 8 лет скрывался в лесу, чтобы не отбывать год исправительных работ, сообщила пресс-служба управления.
"Сотрудники отделения розыска УФСИН России по Республике Карелия во взаимодействии с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Карелия задержали находящегося в федеральном розыске гражданина Ф. 1975 года рождения, осужденного за преступление небольшой тяжести к 1 году исправительных работ", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, на протяжении 8 лет мужчина скрывался в лесном массиве на территории Прионежского района. Он не пользовался мобильным телефоном, банковскими картами, паспортом, не появлялся в общественных местах, не поддерживал связь с близкими и друзьями.
"Оказалось, что мужчина, боясь уголовной ответственности за неявку в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию, принял для себя непростое решение уйти от людей в тайгу", - отмечается в сообщении.
Мужчина прожил в лесу с октября 2018 года по март 2026 года. За это время он обустроил себе несколько хозяйственных построек для проживания, одежду и еду искал на свалках бытовых отходов в ближайших населенных пунктах, куда выходил ночью, еду готовил на костре, воду брал из реки.
Задержанного доставили в отдел полиции.
