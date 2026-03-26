Эксперт назвал провокацией планы закрыть Ла-Манш для судов под санкциями
Намерение Лондона закрыть доступ для подсанкционных судов в пролив Ла-Манш является игрой на провокацию, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. РИА Новости, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Намерение Лондона закрыть доступ для подсанкционных судов в пролив Ла-Манш является игрой на провокацию, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.
Ранее правительство Британии заявило, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями страны и следующих транзитом через ее территориальные воды. Кроме того, Лондон
введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш
, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
"Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются", - сказал газете ВЗГЛЯД
Анпилогов.
Он назвал такое решение игрой на провокацию.
На этом фоне эксперт допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды.