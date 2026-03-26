11:47 26.03.2026
СК раскрыл, сколько украинские кураторы обещали заплатить жителю Саратова
Жителю Саратовской области, планировавшему беспилотниками атаковать военный аэродром, украинские кураторы обещали заплатить 1,5 миллиона рублей, сообщила РИА... РИА Новости, 26.03.2026
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Жителю Саратовской области, планировавшему беспилотниками атаковать военный аэродром, украинские кураторы обещали заплатить 1,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, 53-летний житель Саратовской области, действуя по заданию спецслужб Украины, получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА.
Кураторы через иностранные мессенджеры давали фигуранту указания по сборке и настройке дронов, подключению к ним взрывных устройств, а также координировали процесс подбора места их запуска
"За денежное вознаграждение в размере не менее 1,5 миллиона рублей обвиняемый должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить террористический акт с использованием двух беспилотных летательных аппаратов путем атаки на военный аэродром", - сказала она.
Петренко добавила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
