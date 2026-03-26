Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 26.03.2026 (обновлено: 13:03 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/kuleba-2082991782.html
Кулеба назвал следующего президента Украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg
https://ria.ru/20260326/zelenskiy-2083027817.html
https://ria.ru/20260326/ukraina-2083023310.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d433ac1e85be83bb4294fc6c448f1721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кулеба назвал следующего президента Украины

Кулеба заявил, что Зеленского переизберут президентом Украины

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону*.

"Зеленский станет следующим президентом. <…> Я так думаю", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Зеленский сделал новое заявление о Путине
Вчера, 12:48
Компания Ipsos в феврале провела опрос среди украинцев о том, кому из политиков они доверяют. В тройку лидеров Зеленский не попал. Так, по популярности его обошли бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, боксер Александр Усик и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**. Глава киевского режима оказался на четвертом месте.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В Раде выступили с серьезным предупреждением к украинцам
Вчера, 12:32
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДмитрий КулебаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала