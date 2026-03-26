МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону*. "Зеленский станет следующим президентом. <…> Я так думаю", — утверждает он.

Компания Ipsos в феврале провела опрос среди украинцев о том, кому из политиков они доверяют. В тройку лидеров Зеленский не попал. Так, по популярности его обошли бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, боксер Александр Усик и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**. Глава киевского режима оказался на четвертом месте.