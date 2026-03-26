Кулеба назвал следующего президента Украины

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прочит Владимиру Зеленскому новый президентский срок вопреки невысокому уровню доверия ему среди сограждан. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону*.
"Зеленский станет следующим президентом. <…> Я так думаю", — утверждает он.
Компания Ipsos в феврале провела опрос среди украинцев о том, кому из политиков они доверяют. В тройку лидеров Зеленский не попал. Так, по популярности его обошли бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, боксер Александр Усик и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**. Глава киевского режима оказался на четвертом месте.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.