Глава Кубы рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 26.03.2026
05:33 26.03.2026
Глава Кубы рассказал о переговорах с США
Глава Кубы рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 26.03.2026
Глава Кубы рассказал о переговорах с США
Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что между Гаваной и Вашингтоном идут контакты для выстраивания диалога, однако кубинская сторона пока не понимает, РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T05:33:00+03:00
2026-03-26T05:33:00+03:00
сша
в мире
куба
гавана
мигель диас-канель
джон кеннеди (политик)
барак обама
сша
куба
гавана
сша, в мире, куба, гавана, мигель диас-канель, джон кеннеди (политик), барак обама
США, В мире, Куба, Гавана, Мигель Диас-Канель, Джон Кеннеди (политик), Барак Обама
Глава Кубы рассказал о переговорах с США

Президент Кубы Диас-Канель: переговоры с США находятся на начальной стадии

МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что между Гаваной и Вашингтоном идут контакты для выстраивания диалога, однако кубинская сторона пока не понимает, каких целей добиваются США.
"Недавно наши представители провели встречи с сотрудниками госдепартамента США, направленные на обсуждение двусторонних разногласий и поиск решений", - сказал политик в интервью Canal Red.
На вопрос журналиста о требованиях, которые выдвигают США, политик ответил, что до этого пока не дошло.
"До этого этапа мы пока не дошли. Мы начали разговоры, чтобы затем выстроить повестку для обсуждения, которая может привести к переговорам. Этот процесс также был поддержан международными посредниками. Я не буду их называть", - пояснил Диас-Канель.
Цель переговоров, по его словам - определить двусторонние разногласия, по которым можно найти решения. Среди возможных тем он назвал экономические вопросы, инвестиции, участие США в кубинской экономике, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом, региональную безопасность, экологию, научное и образовательное сотрудничество.
"(Неприемлемы - ред.) любые условия, при которых нам навязывают определенную позицию или требуют изменить нашу политическую систему. Это не обсуждается. Мы должны действовать на основе взаимности и международного права, искать сферы, где можно договориться, и проявлять готовность двигаться вперед", - подчеркнул кубинский лидер.
Президент напомнил, что нынешняя попытка диалога не является уникальной и укладывается в историческую линию кубинской политики. Контакты между странами предпринимались при различных администрациях США - от Джона Кеннеди до Барака Обамы, при этом сторонам удавалось добиться ощутимых результатов и частично смягчить ограничения для Кубы.
Гавана, как заявил Диас-Канель, традиционно выступает за диалог с США на основе равенства, взаимного уважения и без предварительных условий.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
СШАВ миреКубаГаванаМигель Диас-КанельДжон Кеннеди (политик)Барак Обама
 
 
