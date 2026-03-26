Глава Кубы рассказал о переговорах с США

МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что между Гаваной и Вашингтоном идут контакты для выстраивания диалога, однако кубинская сторона пока не понимает, каких целей добиваются США.

"Недавно наши представители провели встречи с сотрудниками госдепартамента США , направленные на обсуждение двусторонних разногласий и поиск решений", - сказал политик в интервью Canal Red.

На вопрос журналиста о требованиях, которые выдвигают США, политик ответил, что до этого пока не дошло.

"До этого этапа мы пока не дошли. Мы начали разговоры, чтобы затем выстроить повестку для обсуждения, которая может привести к переговорам. Этот процесс также был поддержан международными посредниками. Я не буду их называть", - пояснил Диас-Канель

Цель переговоров, по его словам - определить двусторонние разногласия, по которым можно найти решения. Среди возможных тем он назвал экономические вопросы, инвестиции, участие США в кубинской экономике, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом, региональную безопасность, экологию, научное и образовательное сотрудничество.

"(Неприемлемы - ред.) любые условия, при которых нам навязывают определенную позицию или требуют изменить нашу политическую систему. Это не обсуждается. Мы должны действовать на основе взаимности и международного права, искать сферы, где можно договориться, и проявлять готовность двигаться вперед", - подчеркнул кубинский лидер.

Президент напомнил, что нынешняя попытка диалога не является уникальной и укладывается в историческую линию кубинской политики. Контакты между странами предпринимались при различных администрациях США - от Джона Кеннеди до Барака Обамы , при этом сторонам удавалось добиться ощутимых результатов и частично смягчить ограничения для Кубы

Гавана , как заявил Диас-Канель, традиционно выступает за диалог с США на основе равенства, взаимного уважения и без предварительных условий.