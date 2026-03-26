Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет пик активности клещей в России

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пик активности клещей будет в России в середине мая - начале июня, а вторая волна ожидается в начале осени, сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева.

"Пик активности, конечно же, будет позже, это где-то середина мая, ну, середина мая - начало июня. Это когда мы видим пик активности, максимальное количество обращений", - сказала Скударева в ходе пресс-конференции в Москве

Она добавила, что вторая волна активности клещей ожидается в начале осени, перед тем, как они уйдут в спячку.