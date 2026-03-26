Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет пик активности клещей в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/klesch-2083053620.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет пик активности клещей в России
Пик активности клещей будет в России в середине мая - начале июня, а вторая волна ожидается в начале осени, сообщила начальник отдела биологической безопасности
общество
россия
москва
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732895329_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_61d94569f71eeab2f3ad5de0f57903da.jpg
https://ria.ru/20260326/klesch-2082968637.html
https://ria.ru/20260326/klesch-2082963853.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732895329_412:387:2626:2048_1920x0_80_0_0_d347d98968ca466822a436ffd1ec98cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Роспотребнадзоре рассказали, когда будет пик активности клещей в России

Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пик активности клещей будет в России в середине мая - начале июня, а вторая волна ожидается в начале осени, сообщила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева.
"Пик активности, конечно же, будет позже, это где-то середина мая, ну, середина мая - начало июня. Это когда мы видим пик активности, максимальное количество обращений", - сказала Скударева в ходе пресс-конференции в Москве.
Она добавила, что вторая волна активности клещей ожидается в начале осени, перед тем, как они уйдут в спячку.
"Практически 70% присасываний регистрируется - это садоводческие участки. Это когда выезжают люди на пикники, посещают рыбную ловлю, то есть в природу выходят", - пояснила эксперт.
Специалист добавила, что эндемичными регионами по клещевому энцефалиту являются на протяжении ряда лет 49 субъектов Российской Федерации, среди них есть Пермский край, Республика Коми, Архангельская область, Кировская область, Иркутская область.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала