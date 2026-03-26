Названа главная ошибка при встрече с клещом хиаломма - РИА Новости, 26.03.2026
04:49 26.03.2026
Названа главная ошибка при встрече с клещом хиаломма
Люди часто недооценивают опасность появившихся на юге России клещей рода хиаломма, встреча с которыми может нести серьезные риски для здоровья, рассказала РИА... РИА Новости, 26.03.2026
Названа главная ошибка при встрече с клещом хиаломма

Исследование клещей. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Люди часто недооценивают опасность появившихся на юге России клещей рода хиаломма, встреча с которыми может нести серьезные риски для здоровья, рассказала РИА Новости директор департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.
"Главная ошибка, которую совершают многие, — недооценка укуса. Даже если самочувствие остается нормальным, после контакта с клещом важно наблюдать за состоянием в ближайшие дни и при появлении температуры, слабости, головной боли, сыпи или других тревожных симптомов сразу обращаться к врачу. Чем раньше человек получает помощь, тем выше шансы избежать осложнений и ограничиться своевременной профилактикой", - сказала она.
По данным страховщика, с началом теплого сезона на юге России отмечено массовое появление клещей рода хиаломма. Эти клещи привлекли особое внимание из-за более крупного размера и необычного для большинства привычных видов поведения: в отличие от других клещей, которые обычно сидят в траве и ждут, пока человек пройдет мимо, хиаломма способны активно двигаться в сторону жертвы, реагируя на тепло и запах.
"Тема клещей сегодня воспринимается многими как сезонная и привычная, но на самом деле риски здесь вполне реальные. Особенно это касается южных регионов, где появляются новые для широкой аудитории виды клещей. Поэтому лучшее решение — заранее подумать о защите, а в случае укуса действовать быстро и спокойно: удалить клеща, обратиться за медицинской помощью и не откладывать обследование", — сказала Купцова.
По словам эксперта, укус клеща может привести к тяжелым последствиям, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. В южных регионах дополнительный риск связан с тем, что клещи рода хиаломма рассматриваются как переносчики Крымской-Конго геморрагической лихорадки — опасного инфекционного заболевания, которое требует немедленного обращения за медицинской помощью.
Эксперт рассказала, что несмотря на отличия хиаломма от привычных клещей, основные меры защиты остаются теми же: нужно соблюдать осторожность не только в лесу, но и в парках, на дачных участках и во время отдыха на природе.
В сезон активности клещей лучше выбирать закрытую одежду, плотно прилегающую к телу, с длинными рукавами и закрытой шеей, а также не забывать про головные уборы. Брюки желательно заправлять в носки или обувь, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных. Если речь идет о южных регионах, где могут встречаться хиаломма, особенно важно не рассчитывать только на репелленты и делать ставку именно на механическую защиту и регулярный осмотр.
"При укусе самое важное — не терять время. Если клещ уже присосался, его нужно аккуратно удалить, не повреждая, а место укуса обработать антисептиком. Самого клеща важно сохранить, потому что его могут направить на исследование. После этого необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью — в поликлинику по полису ОМС или в частную клинику, где оказывают помощь после укусов клещей", - рассказала Купцова.
Дальнейшие действия, по ее словам, будут зависеть от результатов исследования и оценки врача. Если есть риск заражения, лечение или профилактику нужно начинать максимально быстро. В случае с клещевыми инфекциями критически важно уложиться в первые 72 часа после укуса: именно в этот период своевременная медицинская помощь позволяет снизить риск тяжелых последствий. Не стоит рассчитывать, что симптомы "сами пройдут", или откладывать визит к врачу.
По данным "Росгосстраха", в 2025 году в компанию поступило свыше 25 тысяч обращений по страховке, связанных с укусами клещей.
